Lazio, Simone Inzaghi all’esame di Pippo

Simone Inzaghi affronta in amichevole il Benevento, guidato dal fratello, oggi alle 18 all’Olimpico. Ecco come arrivano alla sfida i due allenatori

Amichevole fratricida. La Lazio fa le prove in vista di Cagliari, il Benevento per l’esordio in Serie A. Tutta colpa – o merito – di Inter e Atalanta e dello slittamento della loro prima giornata. Così, due anni dopo, Simone ritrova Pippo di fronte in panchina, lui che aveva in parte contribuito sl suo esonero a Bologna. I panni sporchi si lavano in famiglia, all’Olimpico alle 18 i fratelli Inzaghi cercheranno di sciogliere i loro dubbi prima della ripartenza. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. L’allenatore biancoceleste ha ancora la squadra incompleta, ma come l’ex attaccante del Milan è reduce da un’annata straordinaria. La Lazio ha riconquistato la Champions, tredici anni dopo l’ultima volta, ottenendo il record di punti e vittorie consecutive in Serie A. Filippo, con la squadra campana, ha raggiunto con sette giornate d’anticipo una promozione storica, con il miglior attacco e la difesa meno battuta della lega cadetta.