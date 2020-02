Scudetto, Sconcerti: «Lazio squadra più completa, è cresciuta in silenzio…»

Mario Sconcerti ha detto la sua sulla lotta Scudetto tra Lazio, Juventus ed Inter, soffermandosi sulla squadra di Inzaghi

I biancocelesti sono ancora visti come gli outsider della lotta Scudetto. Nonostante siano saldamenti agganciati a Juventus ed Inter, molti addetti ai lavori snobbano la squadra di Inzaghi. Tranne Mario Sconcerti, il giornalista che a Radiosei ha fatto le seguenti dichiarazioni:

«La Lazio è forse la squadra più completa tra quelle di testa. Ha subito gli stessi gol dell’Inter ma ne ha fatti cinque in più dei nerazzurri. Ha il miglior centrocampo d’Italia e probabilmente il miglior centrocampista in assoluto del campionato, Luis Alberto. La fortuna dei capitolini è stata di crescere in silenzio, partire nelle retrovie e arrivare alla distanza. Adesso sono inseriti nella lotta con Juve e Inter, ma sembrano comunque partire dietro a bianconeri e nerazzurri nel giudizio di tutti».