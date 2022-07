Lazio, Sarri ora punta tutto sulle sue ali. E Romero...

Maurizio Sarri nella sua nuova Lazio punterà molto sulle ali offensive. E occhio soprattutto a Luka Romero

Maurizio Sarri nella sua nuova Lazio punterà molto sulle ali offensive. Da Felipe Anderson a Pedro, da Zaccagni a Cancellieri, più il baby Luka Romero in rampa di lancio. Come spiegato da Il Corriere dello Sport, quest’anno ci saranno ben cinque frecce all’arco.

Il loro obiettivo sarà aumentare il bottino di gol, ma anche mettersi al servizio del bomber Ciro Immobile. L ’unico ad andare in doppia cifra l ’anno scorso è stato Pedro, arrivato a quota 11. Dietro di lui Felipe Anderson a 7 e Zaccagni a 5, per un totale di 23 centri, di cui 19 in campionato. Un buon bottino, ma si può migliorare. A dare una mano ci sarà Cancellieri, provato come falso nueve, ma che potrà tornare anche alla sua posizione originale. E occhio anche a Romero, che sta scalando gerarchie e che può crescere senza pressioni.