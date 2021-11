Lazio Salernitana, la moviola dei giornali: promosso Rapuano

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Rapuano nel match all’Olimpico tra Lazio e Salernitana è sufficiente, ecco il motivo

Prova sufficiente. Nella gara delle 18:00 di ieri valida per la dodicesima giornata di campionato, la Lazio ha battuto all’Olimpico la Salernitana con un netto 3-0. Durante la partita non si sono stati episodi eclatanti da segnalare ma una buona gestione dei cartellini, giusto non dare il secondo giallo a Obi per un intervento su Milinkovic Savic al 61′. Nessun dubbio per eventuali irregolarità sui gol.

Per questo motivo la Gazzetta dello Sport, promuove Rapuano assegandogli la sufficienza, cosi come per gli assistenti Zingarelli (6) e Muto (6).