Lazio, anno da incubo per Rovella! Prima l’infortunio e poi una disavventura: il punto
Lazio, Nicolò Rovella e le disavventure. Non bastava l’infortunio: ecco quanto accaduto dopo la gara con il Cagliari
Il ritorno della Lazio a Roma dopo la partita contro il Cagliari è stato segnato da un brutto incidente per Nicolò Rovella, che al 60′ della gara ha riportato un infortunio alla clavicola destra. Come riportato da La Nuova Sardegna, il centrocampista è stato immediatamente trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari per sottoporsi a una radiografia, che ha confermato una frattura. Nonostante il dolore, Rovella ha deciso di proseguire il viaggio con la squadra, partendo per Roma con un volo charter programmato.
Calciomercato Lazio LIVE: il grande retroscena su Rovella!
La disavventura in strada e il ritardo del volo
La notte della Lazio è stata segnata anche da un imprevisto: l’auto che stava trasportando Rovella e il medico accompagnatore si è fermata a causa di un guasto mentre erano sulla strada statale 131 dir, all’altezza dell’inceneritore. È iniziato così un susseguirsi di telefonate tra il medico e i dirigenti, che si stavano trasferendo in pullman verso l’aeroporto con scorta della polizia. Solo dopo un po’ Rovella e il medico sono stati raggiunti in strada e portati a bordo del pullman della squadra.
Un volo finalmente verso casa
Alla fine, il gruppo è riuscito a partire dal Cagliari Elmas Airport alle 1:30, facendo ritorno a Roma dopo una notte turbolenta. Nonostante l’infortunio e i problemi logistici, la squadra è riuscita a rientrare a casa, anche se con un po’ di ritardo rispetto ai programmi iniziali.
