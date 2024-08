Lazio, Romagnoli assente all’allenamento: ecco cosa trapela da Formello sulle sue condizioni. Le ultime in vista del Venezia

Come riporta il Corriere dello Sport, non si è visto Alessio Romagnoli nell’allenamento di ieri a Formello della Lazio. Dovrebbe trattarsi “gestione”, di un “riposo precauzionale”, così trapela dal centro sportivo, ma a così poca distanza dal debutto in campionato inevitabilmente il suo forfait ha fatto suonare un campanello d’allarme.

Un giorno di riposo dovrebbe bastare all’ex capitano del Milan. Non dovrebbero comunque esserci problemi, il centrale contro il Venezia dovrebbe prendere il suo posto al

centro della retroguardia, con Casale (favorito su Patric) al suo fianco.