Lazio Roma, allerta scontri già da sabato sera per il derby della disperazione. Piano di sicurezza studiato per blindare la città

Il conto alla rovescia per il derby numero 185 è iniziato, e la Capitale si prepara a vivere un weekend ad altissima tensione. Già ribattezzata da radio e social media come la “partita della disperazione”, la sfida tra Lazio e Roma richiamerà allo Stadio Olimpico una cornice imponente, con sessantamila tifosi pronti a far sentire la propria voce. A fronte di questa passione, l’attenzione delle autorità è massima sul fronte dell’ordine pubblico, con un piano di sicurezza studiato per blindare la città. Lo scrive Il Messaggero.

Già da oggi, in prefettura, il comitato provinciale per la sicurezza analizzerà tutte le criticità per calibrare al meglio i servizi di prevenzione. Il prefetto Lamberto Giannini ha chiesto il massimo dispiegamento di forze possibili, memore di quanto accaduto nell’ultima stracittadina di aprile: gli scontri che portarono al ferimento di 13 agenti, seguiti a un tentativo di contatto tra 500 romanisti e la tifoseria rivale, hanno lasciato il segno. Per questo, l’area del Foro Italico e i luoghi di ritrovo degli ultras saranno monitorati fin da sabato sera, mentre, come riporta ‘Il Messaggero’, verranno effettuate bonifiche di sicurezza nell’impianto. L’intelligence tiene sotto controllo i social e l’arrivo delle tifoserie estere gemellate.

In questo clima teso, si spera in alcuni fattori distensivi: il bel tempo previsto per l’ultima domenica d’estate potrebbe convincere molti a recarsi al mare, mentre l’orario di pranzo del match dovrebbe favorire un deflusso più rapido e controllato. A margine, la settimana è stata segnata anche dal “giallo” di Villa Lais per la sparizione della targa dedicata allo storico capitano Agostino Di Bartolomei. Sulla vicenda è intervenuto il presidente del municipio VII, Francesco Laddaga, che ha rassicurato: «Non è sparita, è stata buttata giù. La targa si trova in un deposito, ho già parlato con il figlio di Di Bartolomei […] a breve sarà rimessa al suo posto». Un piccolo pezzo di storia che, come sperano tutti, tornerà al suo posto in una città che si augura una giornata di solo sport.