Lazio-Roma, i precedenti del derby della capitale

Lazio-Roma, alla vigilia della stracittadina capitolina ripercorriamo i precedenti delle sfide tra le due squadre

Ci siamo l’attesa è finita, domani andrà in scena Lazio-Roma che vale moltissimo non solo per il predominio cittadino, ma anche per un posto europeo. Le due compagini si affronteranno per la 180°volta nella loro storia, esattamente il 158° in serie A.

Il bilancio vede in vantaggio la Roma con 56 vittorie, contro le 41 vittorie della Lazio, mentre per quanto riguarda i pareggi sono 60. L’ultimo derby però a portarselo a casa è stata la formazione di Sarri grazie alla rete di Felipe Anderson, che ha sfruttato l’errore in area di rigore di Ibanez.