Lazio, il ritorno di Sarri a Formello: le immagini della visita accompagnata da Claudio Lotito – VIDEO

Condividi via email

Lazio, Sarri ha fatto ritorno a Formello accompagnato dal presidente del Club capitolino Claudio Lotito: le ultime sulla visita al centro sportivo

Claudio Lotito ed Angelo Fabiani sono riusciti a riportare Sarri nella capitale non senza difficoltà. La società capitolina ha voluto investire sul proprio ex tecnico in vista della prossima Serie A ed oggi lo ha accolto nuovamente tra le mura del proprio centro sportivo.

A mostrare questi momenti è stato il Club della Lazio stesso attraverso i propri profili social dove è stato mostrato un sopralluogo sulle strutture dei capitolini. Ecco la visita guidata del tecnico con il presidente: