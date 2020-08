Lazio, rispunta l’idea Shaqiri

Secondo Il Corriere dello Sport, come alternativa a Silva, rispunta l’idea Shaqiri.

Nel Liverpool c’è una vecchia conoscenza del mercato laziale. Si tratta di Xerdan Shaqiri, kosovaro con passaporto svizzero, 28 anni, antico pupillo del ds Tare. Così si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Non ci sono conferme esplicite da Formello e neppure dell’intermediario che in passato lo ha spesso proposto alla Lazio, ma per altre vie è stato verificato un certo interesse nei suoi confronti. Andrà certificata nelle prossime ore.