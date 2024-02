Lazio, in arrivo i rinnovi: Provedel a un passo, poi altri due big. Decisivo Fabiani

In casa Lazio in arrivo altri rinnovi di contratto. Il primo sarà Provedel, poi si lavora per altri due big biancocelesti

Alla Lazio stanno lavorando ai rinnovi di quei big della rosa che nessuno è intenzionato a lasciar partire. Si spiega quindi in questo senso la firma di Provedel, per il quale siamo ai dettagli per il prolungamento fino all’estate del 2028.

Si lavorerà poi anche a quello di Romagnoli, con cui i primi contatti non sarebbero però stati troppo positivi, e a quello di Zaccagni, con cui bisogna ricucire uno strappo. Decisiva la mediazione di Fabiani, che ha spiegato come, per puntare al quarto posto, bisogni evitare malumori. Lo scrive il Corriere dello Sport.