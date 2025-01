Allenamento Lazio, tre assenti alla rifinitura pre Derby. Novità da Formello: le ultime in vista della Roma

Lazio allenamento di rifinitura prima del Derby di domani sera: tre assenti per Marco Baroni, le ultime da Formello

Lazio a Formello per l’allenamento di rifinitura in vista del derby di domani sera contro la Roma. Assenti tre calciatori per Marco Baroni, che non ci saranno domani nella stracittadina e che sono Patric, Vecino e Pedro.

L’attaccante spagnolo ha voluto comunque rimanere vicino alla squadra ed è rimasto a bordo campo, firmando autografi ai tifosi presenti. Regolarmente in campo e pienamente recuperati per la sfida di domani invece Lazzari, Noslin e Castrovilli.