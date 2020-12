Pepe Reina punta subito il Milan. Atteggiamento giusto, grinta e cuore: tanto servirà alla Lazio, mercoledì sera a San Siro

Non c’è tempo per festeggiare in casa Lazio. La vittoria col Napoli deve essere presto archiviata, mercoledì c’è il Milan e serve il massimo della concentrazione. Lo sa bene Pepe Reina che, da vero leader, indica la via:

«Vittoria importante contro una grande squadra. Mercoledi un altra prova difficile!! Insieme per dare tutto!!».