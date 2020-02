Lazio, Rambaudi:«Il merito è soprattutto di Lotito»

L’ex giocatore della Lazio ai microfoni dell’emittente romana, ha parlato della stagione biancoceleste fino ad ora

La Lazio di Inzaghi non si ferma e, con la vittoria sul campo del Genoa, continua a mettere pressione alla capolista Juventus.

Rambaudi, ai microfoni di Radiosei, ha espresso il suo parere sulla stagione dei biancocelesti fino a questo momento: «Vittoria fantastica, frutto di tutto il lavoro che c’è dietro da anni. Si giocava con 4 o 5 non titolarissimi, sono cresciuti in questo gruppo che ha un’alchimia importante. Ora la Lazio è lì a lottare, per qualità e per voglia. La fortuna te la devi portare dalla tua parte. L’asticella si poteva alzare prendendo giocatori forti ed esperti o far scoccare la scintilla in questo gruppo. Tutti hanno merito, ma lo ha soprattutto Lotito. Contro l’Atalanta la sua entrata a gamba tesa ha dato una svolta. Poi c’è Tare, Peruzzi. Hanno indirizzato Inzaghi sulla strada giusta».