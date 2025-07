Lazio, Provedel o Mandas il titolare? Ecco quale sarà il fattore decisivo che determinerà la scelta finale di Sarri

l ritiro estivo della Lazio si infiamma con una delle sfide più accese e interessanti: quella per i guanti da titolare. Con un mercato in entrata bloccato che impedisce nuovi acquisti, la società si affida alla competizione interna per stabilire le gerarchie tra i pali. La sfida è lanciata: da una parte Ivan Provedel, in cerca di rilancio, e dall’altra Christos Mandas, che vuole confermarsi dopo un grande finale di stagione. Il duello è aperto e ogni allenamento a Formello diventa decisivo.



La posizione di Provedel: l’uomo di Sarri cerca il rilancio



Ivan Provedel punta a riprendersi il posto da titolare dopo un’annata complicata. Il suo principale alleato potrebbe essere proprio il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. L’allenatore, come spiega il Corriere dello Sport, considera Provedel un suo “fedelissimo”, apprezzandone da sempre la reattività tra i pali e, soprattutto, l’abilità nel gioco con i piedi, un requisito fondamentale nella costruzione dal basso richiesta dal tecnico. Il legame con Sarri rappresenta la sua carta migliore per tornare a essere il numero uno.



La candidatura di Mandas: confermarsi dopo l’exploit



A sfidarlo c’è un Christos Mandas forte delle certezze accumulate nel finale della scorsa stagione. Il portiere greco, infatti, ha difeso con solidità la porta della Lazio nelle ultime otto giornate di campionato e nelle coppe europee, guadagnandosi la fiducia e la titolarità sotto la gestione di Baroni. Ora vuole dimostrare anche a Sarri di poter essere un punto fermo della squadra, forte delle sue prestazioni e di un contratto rinnovato fino al 2029.



Le amichevoli decideranno la gerarchia



Il ballottaggio, al momento, è apertissimo. Sarri valuterà attentamente il lavoro di entrambi durante il ritiro. Le prime amichevoli estive serviranno per testarli: a partire dal test di domani, domenica, contro la Primavera, i due si alterneranno. Tuttavia, saranno i match più probanti, in programma più avanti nel precampionato, a pesare in maniera decisiva nelle valutazioni finali di Sarri per stabilire chi sarà il portiere titolare della nuova Lazio.



































































Video



Deep Research



Canvas