Lazio, prove di svolta con Tudor: le idee del croato sulla difesa biancoceleste. I dettagli

Come riporta Il Corriere dello Sport, ieri a Formello Tudor ha provato il 3-4-2-1, il tecnico pur avendo una Lazio schierabile con 9 uomini ( per mancanza dei nazionali) ha provato delle uscite che presupponevano una costruzione a tre. Bisogna, però, aspettare i prossimi allenamenti, ma non è escluso che contro la Juve possa iniziare con il 4-3-2-1 che basta poco per trasformarlo nel 3-4-2-1. La difesa a tre è pensata con Gila, Romagnoli e Casale. Gila e Casale ieri si sono anche scambiati le posizioni e presto rientrerà anche Patric.