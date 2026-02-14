News
Lazio Primavera, obiettivo playoff dopo il successo con contro il Cagliari? La situazione aggiornata
Lazio Primavera, i biancocelesti premono l’acceleratore in questa fase importante di stagione: le ultime sulla formazione capitolina
La Lazio Primavera è tornata in campo quest’oggi per affrontare il Cagliari, nella 25a giornata del campionato di Serie A Primavera 1, con l’intento di proseguire la corsa verso i playoff. Dopo l’importante vittoria per 1-0 contro il Milan, i biancocelesti erano più che mai motivati a mantenere il ritmo positivo e sfruttare ogni passo falso delle rivali.
La partita tra Lazio e Cagliari si è conclusa con una vittoria per i biancocelesti per 1-2, ma non senza difficoltà. I ragazzi sono partiti forte, con Serra che ha realizzato una doppietta, portando la sua squadra in vantaggio. La prima rete è arrivata subito dopo il fischio d’inizio, un gol immediato dopo soli 14 secondi di gioco. Il Cagliari ha faticato a entrare in partita, ma nel secondo tempo è riuscito a reagire, con un gol su autogol di Bordoni, che ha deviato il pallone nella propria porta nel tentativo di fermare un cross di Cogoni.
Il Cagliari, pur avendo sfiorato il pareggio, ha lottato fino alla fine, con Sugamele che ha tentato di portare la squadra alla parità, ma non è riuscito a trovare la rete decisiva. La Lazio ha difeso il vantaggio con fatica, ma è riuscita a portare a casa il risultato grazie alla solidità difensiva e alla determinazione dei suoi giocatori.
Ultimissime Lazio LIVE: le condizioni di Basic e le parole di Delio Rossi
Lazio Primavera, le formazioni ufficiali
LAZIO: Pannozzo; Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Munoz, Pernaselci, Cangemi, Fernandes. A disposizione: Bosi, Calvani, Baldi, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Ferrari, Iorio.
CAGLIARI: Kehayov; Costa, Cogoni, Franke, Prettenhoffer; Grandu, Russo, Tronci, Marini; Sulev, Sugamele. A disposizione: Lesiewicz, Doppio, Pintus, Malfitano, Pibiri, Cardu, Goryanov, Rogusky, Nunn.
