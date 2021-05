Lazio Primavera, sconfitta sul campo del Milan: non basta Raul Moro

Sconfitta per la Lazio Primavera, che cade sul campo del Milan. 2-1 il risultato finale della sfida tra rossoneri e biancocelesti

Sconfitta per 2-1 per la Lazio Primavera nella sfida contro il Milan. Ai biancocelesti di Menichini non basta un calcio di rigore del solito Raul Moro, realizzato al 39′ e che è valso il momentaneo pari.

LA PARTITA – Buona comunque la prova della squadra capitolina, che ha messo in mostra organizzazione, coraggio e anche trame di buon gioco. Gli aquilotti si sono però trovati di fronte un super Olzer, autore di una doppietta. La Lazio ora rimane a cinque punti dalla Fiorentina. quintultima in classifica, e a tre dal Bologna quartultimo.