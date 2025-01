Lazio Primavera Juve, bianconeri ai quarti di Coppa Italia: la squadra di Pirozzi eliminata dopo i calci di rigore

Lazio Primavera Juve, i biancocelesti vengono eliminati dopo lo 0-0 dei novanta minuti e dopo una lunga serie di rigori

Non sono bastati novanta minuti per decretare la vincitrice degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio Primavera e Juve. La partita è proseguita ai calci di rigore, senza passare per i supplementari, dove a trionfare sono stati i bianconeri.

Dopo una lunga lotteria dal dischetto Zazza si fa parare l’ottavo rigore biancoceleste, mentre il calciatore della Juve Martinez non sbaglia e regala i quarti di finale alla sua squadra.