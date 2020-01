Lazio Primavera, il Genoa cala il poker al Fersini

Lazio Primavera, il Genoa ne fa quattro alla squadra di Menichini nella sfida di oggi pomeriggio sul campo Fersini di Formello

Disfatta per la Lazio Primavera: i biancocelesti vengono asfaltati dal Genoa di Stellini nella sfida di oggi allo Stadio Mirko Fersini di Formello. Nel primo tempo arriva il gol dei biancocelesti al 32′ con Franco ma la rimonta rossoblu inizia al 64′ col primo gol di Moro che ne farà altri due al 66′ e al 75′. Chiude le marcature il genoano Bianchi al 92′. Brutta sconfitta per la Lazio che in chiave classifica rimane al decimo posto con 17 punti mentre il Genoa sale a quota 24.