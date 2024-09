Lazio Primavera, esordio da sogno per Bordon con la maglia del Brasile -FOTO. Il laziale ha esordito con la maglia della Selecao

Il centrocampista classe 2005 della Lazio Primavera, Felipe Bordon. Il biancoceleste ha risposto alla chiamata della Nazionale Under 20 del Brasile, per queste partite in programma durante la sosta in vista del Campionato sudamericano Under-20. Il laziale ha esordito con la maglia della Selecao nel match amichevole contro il Messico vinto per 3-2 dai verdeoro. Di seguito il post Instagram pubblicata dal giocatore.