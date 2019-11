Lazio Primavera, tutti i dettagli per la sfida con la Roma

Lazio Primavera, tutti i dettagli utili per la sfida contro la Roma di sabato prossimo

Periodo di forte crisi in casa Lazio Primavera che ha perso molta quota in classifica dopo le 5 sconfitte consecutive in campionato e 1 in Coppa Italia. I ragazzi di mister Menichini arrivano alla sfida con la Roma con soli 7 punti e l’unica soluzione è vincere. Il match avrà luogo sabato 23 novembre presso il campo ‘Mirko Fersini‘ di Formello alle ore 11 e sarà visibile in chiaro su Sportitalia.

