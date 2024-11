Petrucci Lazio: «Tanti i gialli: non dico che mi piace che siano così tanto, ma dimostra che...»

Le parole di Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, sui tanti cartellini gialli della Lazio e su come Baroni si trasforma in panchina

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Lazio ai microfoni di Radio Laziale. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Lazio tra le più ammonite? Non ti dico che mi piace il fatto che ci siano tutti questi cartellini, però è bello che la squadra sia diventata quest’anno molto intensa e aggressiva, perché una squadra aggressiva è una squadra che sta bene sul piano fisico e mentale. Baroni come tanti allenatori in panchina si trasforma; è molto elettrico, teso, sente la gara. L’episodio dei cori in suo onore è abbastanza eloquente, perché dimostra che lui vive in una bolla durante la partita. Con gli arbitri ho notato molto rispetto e civiltà, protesta tanto ma lo fa con educazione. Nel modo di stare in panchina lo vedo più simile a Inzaghi perché entrambi sono civili nel rapporto con arbitro e quarto uomo. Contro il Bologna le condizioni precarie di alcuni giocatori potrebbero portare a una conferma del 4-3-3; pronostico una staffetta tra Dia e il Taty, cercando di capire anche chi sta meglio tra i due. Rovella, Guendouzi e Vecino stanno bene quindi possono essere confermati, ma nulla ti vieta di continuare a giocare con il trequartista magari mettendo Pedro in quella posizione».