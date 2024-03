Lazio in Nazionale: Guendouzi e Kamada preconvocati per i prossimi impegni

Lazio in Nazionale: gioia grande per Guendouzi e Kamada, preconvocati per le prossime sfide delle loro selezioni

Ci avviciniamo alla prossima pausa per le Nazionali e anche la Lazio, come le altre big, dovrà salutare alcuni calciatori, che partiranno in giro per il mondo con le rispettive selezioni.

E’ il caso di Guendouzi, preconvocato da Deschamps per gli impegni con Germania e Cile, dopo che il ragazzo non appariva in Nazionale dal Mondiale del 2022. Anche Kamada è stato ripreso in considerazione dal Giappone, che lo aveva escluso dall’ultima Coppa d’Asia.