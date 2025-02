Lazio, poker casalingo al Milan allo stadio Olimpico nel segno di Casiraghi: il ricordo del club

Condividi via email

Allo stadio Olimpico la Lazio ospitava il Milan nella sfida valida per la XX giornata del Campionato di Serie A 1994/95

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO- È domenica 19 febbraio 1995 ed allo stadio Olimpico di Roma la Prima Squadra della Capitale ospita il Milan nella sfida valida per la XX giornata del Campionato di Serie A 1994/95.

La sfida si sblocca al 18’, con Casiraghi che porta in vantaggio gli uomini di Zeman intercettando un lancio di Baresi, superando in corsa il difensore avversario ed il compagno di reparto Costacurta per poi battere Rossi con un piatto destro.

Nella ripresa si scatena Signori che prima raddoppia al 52’ con uno splendido sinistro al volo a trafiggere l’estremo difensore avversario sul primo palo e poi firma la personale doppietta su calcio di rigore. Nel finale, un altro tiro di Signori si infila alle spalle di Rossi per il tris di Beppe-gol ed il definitivo poker della Prima Squadra della Capitale sulla compagine guidata da Capello.

Così i biancocelesti quel pomeriggio: Marchegiani, Negro, Favalli, Di Matteo, Bergodi, Cravero (79` Nesta), Rambaudi, Fuser (67` Venturin), Casiraghi, Winter, Signori. All. Zeman