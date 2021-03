Lazio, Pereira esulta sui social per la vittoria: «Daje!» FOTO

Dopo la vittoria della Lazio contro l’Udinese alla Dacia Arena, Andreas Pereira ha voluto esultare sui social

La Lazio conquista una vittoria fondamentale per la sua stagione. I biancocelesti hanno sconfitto per 1-0 l’Udinese alla Dacia Arena, in una gara molto complicata e rischiosa, da cui comunque escono con i tre punti.

Al termine del match, Andreas Pereira ha voluto commentare il risultato sui social. «DAAAJEEE!» ha scritto il brasiliano su Instagram, dove ha mostrato una suo foto durante l’incontro. Ancora pochi minuti in campo per lui, ma in questa partita ha mostrato grande grinta per conquistare la vittoria.