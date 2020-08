Secondo Gianluca Di Marzio, nuovo incontro domenica tra Lazio e Spal.

Lazio e Spal si danno appuntamento a domenica per provare a chiudere la trattativa Fares. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, sarà quella di dopodomani la giornata del prossimo incontro tra le parti. La Lazio vuole chiudere, per evitare l’ennesima telenovela di questo mercato ancora non definitivamente decollato. I ferraresi, dalla loro, non vogliono alcuna contropartita, ma 10-12 milioni cash.