Lazio, Pellegrini: «Il gioco di Inzaghi esalta Ciro Immobile!»

Luca Pellegrini, ex difensore, ha parlato del momento in casa Lazio

Luca Pellegrini, ex difensore attualmente opinionista per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per esprimersi sulla situazione biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PELLEGRINI – «La corsa europea per ora è equilibratissima. La Lazio sembra arrivata alla definitiva maturazione, anche se ogni anno sembra sul punto di trovarla e poi si perde. Il fatto di andare meglio in campionato che in Europa però dimostra come la squadra di Inzaghi sia sulla strada giusta, visto che in Serie A devi trovare la concentrazione ogni domenica in modo continuo, mentre in Europa League e Coppa Italia ci sono molte meno gare da giocare concentrato al massimo. Luis Alberto è tornato quello dei tempi migliori, Milinkovic per ora fatica ma va detto che gioca in un ruolo più arretrato, che comunque gli sta arricchendo il suo bagaglio tattico. Immobile invece non sorprende più, può continuare a lungo su questi ritmi, ha movimenti unici. Punta subito la porta appena ha la palla, è stato determinante per lui essere allenato da Zeman ad inizio carriera. Sicuramente il gioco di Inzaghi lo esalta».