 Lazio, l'ex Cana analizza: «Non è un bel momento per la Lazio ma ci sono ottimi giocatori. Sarri? È un valore aggiunto»
Lazio, l’ex Cana analizza: «Non è un bel momento per la Lazio ma ci sono ottimi giocatori. Sarri? È un valore aggiunto»

1 minuto ago

Cana

Lazio, l’ex Cana parla delle ultime in casa biancoceleste: «Non è un bel momento per la Lazio ma ci sono ottimi giocatori. Su Sarri..»

Intervenuto in collegamento con Radio Laziale, l’ex difensore Lorik Cana ha analizzato la situazione della Lazio, esprimendosi sul rientro di Sarri in panchina e sulle ambizioni della formazione biancoceleste in campionato. Ecco le sue dichiarazioni: 

PAROLE «Non è un bel momento per la Lazio, non è l’inizio di campionato che volevamo. Queste stagioni dove non giochi l’Europa sono fondamentali, perché se lavori bene ti permettono di fare 3-4 di nuovo in alto. Il Napoli l’anno scorso ha fatto il massimo, il Milan ci sta provando adesso. La Lazio deve stare in Europa e ha il potenziale per arrivarci, ma doveva partire forte perché c’è tanta concorrenza. Più tempo perdi, meno certezze hai e più diventa difficile”.

Ci sono degli ottimi giocatori nella Lazio, poi però ci vuole la prestazione e il risultato. Guendouzi? Mi piace, lo conosco dai tempi del Marsiglia. Ma anche Zaccagni, la coppia di centrali Gila – Romagnoli, pure Rovella che conoscevo di meno e ha tanta qualità. È una squadra che ha un potenziale offensivo importante e non deve perdere la velocità dell’anno scorso, anche se Sarri ha un gioco diverso. Ora la Lazio è in una fase dove la pressione aumenta e con dei punti da recuperare, contro Atalanta e Juventus bisogna gestirla bene.

Gli obiettivi quest’anno li puoi porre, la scorsa stagione con la stessa squadra per poco la Lazio non è entrata in Europa, anche in Champions. Stava lì, e non è un caso. Dietro c’era stato un lavoro importante dell’allenatore. Sarri? È un valore aggiunto per esperienza e conoscenza, mi aspetto almeno che riporti la squadra a giocare per gli stessi obiettivi. Deve uscire il carattere della squadra, quello non te lo dà l’allenatore. Spero che i giocatori, che hanno potenziale, riescano a rispondere presente. Io ho sempre portato grande fame e mentalità, che sia allenamento o partita. Tutto quello che si fa deve essere fatto al massimo, con voglia, passione, grinta e fame. In alcuni momenti sono queste cose che fanno la differenza».

