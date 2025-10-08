Sarri Lazio, arriva una frecciatina al tecnico: «Deve essere più empatico con la squadra!»

Sarri Lazio, arriva una frecciatina al tecnico da quel giornalista: «Deve essere più empatico con la squadra!». Ecco cos ha detto

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della Lazio di Sarri, che ha iniziato la stagione con soli sette punti nelle prime sei partite. Nelle ultime due, tra l’altro, il tecnico è stato costretto anche a cambiare modulo rispetto al solito 4-3-3 a causa di un’emergenza infortunati.

PAROLE – «Sarri alla Lazio deve fare una maestrellata, deve raccogliere i cocci e ripartire. E’ una buona squadra, corta, può giocare in tutte le maniere. Il problema di Sarri è che deve essere più empatico con la squadra. Non so se nei momenti difficili sa toccare le corde giuste del gruppo».

La prossima partita della Lazio in Serie A 2025/2026 è in programma domenica 19 ottobre 2025 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Fischio d’inizio alle 18:00, gara valida per la 7ª giornata di campionato. Sfida delicata per entrambe.