Lazio, Cagni non ha dubbi: «Non è un gruppo da 7 punti, la squadra è buona. Sarri poi è esperto e riuscirà a sistemarli»

Lazio, Cagni sicuro: «Non è un gruppo da 7 punti, la squadra è buona. Sarri poi è esperto e riuscirà a sistemarli». Le parole

Ai microfoni di Radio Laziale, l’ex allenatore Gigi Cagni ha analizzato l’andamento della Serie A soffermandosi in particolare sulla Lazio di Maurizio Sarri e sul suo avvio di stagione. Le sue parole:

PAROLE – «La Lazio non corrisponde alla dimensione attuale, ma la rosa è corta e gli infortuni incidono. Se si vuole fare un certo tipo di campionato bisogna avere 22 giocatori a disposizione. Sarri non ha trovato l’equilibrio. Lui vorrebbe giocare un calcio bello in un posto dove ha già fatto bene, ma per lui la situazione è difficoltosa.

Trovare l’equilibrio non è facile. Deve trovare l’attaccante che segna, con Cancellieri ha trovato un giocatore che li fa. La Lazio ha giocato con le 2 punte ma ha segnato più gol. Non è un gruppo da 7 punti, la squadra è buona. Sarri poi è esperto e riuscirà a sistemarli. Sicuramente non è da lotta per l’Europa, ma non si sa mai. Napoli, Inter e Milan sono le uniche certezze di questo campionato».