Lazio, 7 punti in 6 giornate come nel 2023/24: in quella stagione Sarri si dimise. Ma il tecnico ora vuole risalire la china

Un campanello d’allarme che suona forte, riportando alla mente fantasmi recenti e molto dolorosi. La Lazio di Maurizio Sarri arriva alla sosta per le Nazionali con sette punti in sei giornate, un bottino magro che è l’esatta fotocopia dell’inizio della stagione 2023/2024, quella terminata a marzo con le dimissioni del tecnico. Un parallelo preoccupante che Sarri e la squadra vogliono spezzare a tutti i costi per iniziare una decisa risalita in classifica e allontanare le ombre del passato.

Il tecnico toscano si trova ad affrontare una vera e propria tempesta perfetta. Dopo un’estate turbolenta e difficile, si è ritrovato a lavorare senza innesti dal mercato e, come se non bastasse, è stato travolto da una folle emergenza infortuni che ha decimato ogni reparto, costringendolo a soluzioni di emergenza. In questo contesto, è impossibile chiedere miracoli. Anzi, Sarri sta dimostrando grande attaccamento alla causa, arrivando a “snaturare” alcuni dei suoi principi tattici e a sacrificarsi per il bene del gruppo, cercando di tenere la barra dritta in attesa di tempi migliori.

I precedenti storici, d’altronde, offrono un quadro di luci e ombre. Partire con sette punti in sei partite non è una condanna, ma la strada è in salita. Due anni fa, con lo stesso punteggio, la Lazio chiuse al settimo posto. Andando più indietro, nella stagione 2001/2002 i biancocelesti riuscirono a risalire fino alla sesta posizione finale. Il precedente più negativo risale al 2007/2008, quando la squadra allora allenata da Delio Rossi non andò oltre un deludente dodicesimo posto.

Considerata l’emergenza totale di questo avvio di stagione, questi sette punti, per quanto pochi, possono e devono essere visti come una base da cui ripartire. La sosta arriva nel momento più opportuno, offrendo a Sarri tempo prezioso per recuperare uomini ed energie. L’obiettivo è trasformare questo “bottino magro” nel punto zero di una nuova ripartenza, per riportare la Lazio nelle posizioni di classifica che le competono.