Lazio, l’ex calciatore sicuro: «Ci sono dei periodi in cui il debito porta debito. Non sta girando bene a Sarri»

Lazio, l’ex calciatore non ha dubbi: «Ci sono dei periodi in cui il debito porta debito. Non sta girando bene a Sarri». Le parole

In collegamento con Radiosei, l’ex calciatore Andrea Agostinelli ha analizzato il momento delicatissimo che sta vivendo la Lazio. La squadra biancoceleste, infatti, deve fare i conti con numerosi infortuni che hanno generato una vera e propria emergenza in vista della prossima sfida contro l’Atalanta. Le sue parole:

PAROLE – «Ci sono dei periodi in cui il debito porta debito. Castellanos è un giocatore importante per la Lazio e, soprattutto, dovendo stare fuori diverse settimane avrà poi anche bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione. Non sta girando bene a Sarri. Quando mancano due-tre titolari riesci a sopperire, ma quando l’emergenza diventa così corposa è davvero un problema. C’è necessità di mettere delle pezze in un momento in cui la squadra iniziava a dare dei segnali positivi in termini di approccio e d’identià di prestazione. Mai come in questo contesto, il ragionamento è quello di vivere alla giornata.

Andare a Bergamo senza Castellanos, Rovella e Zaccagni ti toglie delle possibilità contro una squadra già molto forte di suo. Tra Isaksen e Cancellieri ne gioca uno, entrambi sono a proprio agio partendo da destra. Credo che con il ritorno al 4-3-3, Sarri possa dare un’opportunità a sinistra a Noslin. Le parole di Sarri sull’olandese? Praticamente gli ha detto che sa fare tutto e niente. Magari potrebbe essere uno stimolo in più per il giocatore in un momento in cui potrebbe essere chiamato in causa».

LEGGI ANCHE – Infortunio Castellanos: ecco l’esito degli esami… Tegola pesante. Svelati i tempi di recupero

