Lazio, ora Acerbi va all’attacco: Inzaghi ha un nuovo jolly

Il difensore in Champions è stato dirottato dal centro alla sinistra della difesa. Una soluzione che potrebbe essere ripetuta con il Bologna.

Sta emergendo un nuovo Acerbi dal laboratorio tattico di Inzaghi. Non si tratta di un semplice esperimento, ma di un progetto studiato e ristudiato. Spostare l’azzurro dal centro alla sinistra della difesa. Non una semplice soluzione di emergenza quanto piuttosto una svolta per incrementare le potenzialità del reparto. Ed è significativo che Acerbi abbia ricoperto quel ruolo nella gara di Champions contro il Borussia Dortmund. Una scelta che si accinge ad avere continuità anche in campionato, probabilmente già nella partita casalinga di domani contro il Bologna. Così si legge nell’edizione romana odierna de La Gazzetta dello Sport.