Lazio, Olimpico nemico nel 2024: ecco da quanto manca la vittoria

Lazio, un Olimpico nemico nel 2024 per la formazione biancoceleste: ecco da quanto manca la vittoria in casa

Secondo quanto evidenziato da Il Messaggero, l’Olimpico è stato tutt’altro che alleato della Lazio in questi primi mesi del nuovo anno, con l’ultimo successo datato 14 gennaio contro il Lecce.

Da allora mai più i tre punti in casa. La squadra di Sarri ha racimolato 19 punti in 14 trasferte, con un rendimento inferiore solo a quelli delle big come Inter, Juventus, Milan e Napoli. A pesare sull’8° posto in classifica è invece il trend casalingo, guarda caso il nono della Serie A con 21 punti in 12 match.