Lazio, noto portale spagnolo celebra Luis Alberto: «Prolunga il record positivo». Le parole per il Mago biancoceleste

Anche in Spagna esaltano la prestazione di Luis Alberto nella partita contro il Lecce. Lo spagnolo, è stato tra i protagonisti della vittoria della squadra di Sarri contro i salentini. È suo, infatti, l’assist realizzato a Felipe Anderson in occasione della prima e unica rete dei biancocelesti, sue molte giocate che hanno portato a potenziali occasioni da gol. Nella penisola iberica tutti si stanno rendendo conto delle qualità del Mago e qualcuno, probabilmente, spera che possa arrivare quella tanto attesa e meritata chiamata dalle ‘Furie Rosse’. Nel frattempo, a conferma di quanto scritto, il noto portale As gli dedica anche un titolo impossibile da non citare: “Luis Alberto prolunga il record positivo della Lazio“.