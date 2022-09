Lazio Napoli, Onofri: «Sarri vorrà giocarsela, occhio agli esterni azzurri»

L’ex calciatore e allenatore Onofri ha parlato in vista di Lazio-Napoli di domani sera

L’ex calciatore e allenatore Claudio Onofri, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato in vista di Lazio-Napoli di domani sera.

LE PAROLE – «Sarà importante non lasciare i terzini nell’uno contro uno contro gli esterni del Napoli e fare densità per coprire bene gli spazi. Sarri però vorrà giocarsela, con sovrapposizioni dei laterali e lanci immediati volti a tagliare fuori la difesa avversaria. Deve ancora affinare la fase di pressione alta. Se non viene fatta con i tempi giusti poi si rischia. Sta migliorando, ma deve fare ancora progressi. I movimenti sia in fase offensiva che difensiva devono essere fatti con sincronia per poter effettuare le giocate e le coperture difensive».