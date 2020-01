Lazio, ecco la maglia celebrativa per i 120 anni FOTO

Lazio-Napoli riserva una bellissima sorpresa: la maglia celebrativa per i 120 anni di storia. La Macron ha pensato bene di utilizzare le linee del passato per plasmare questa casacca e l’esperimento sembra riuscito perfettamente. Ecco il post pubblicato su Twitter dall’azienda italiana:

A special shirt to celebrate its 120-years of history. #CXXLazio #WorkHardPlayHarder Shop now: https://t.co/leDROLfum9 @OfficialSSLazio pic.twitter.com/GV3gutfhPw

— Macron (@MacronSports) 11 gennaio 2020