Lazio, ora la doppia sfida con il Napoli: Baroni in emergenza totale

Lazio, i biancocelesti stanno soffrendo i tanti infortuni e la rosa troppo corta. Contro il Napoli sarà emergenza

Archiviata la sconfitta di Parma, ora la Lazio dovrà affrontare il Napoli per ben due volte nel giro di pochi giorni: prima all’Olimpico per la Coppa Italia giovedì 5 dicembre e poi allo Stadio Diego Armando Maradona per la quindicesima giornata di campionato domenica 8 dicembre.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Baroni è in emergenza totale. Vecino è ancora out e in Coppa Italia potrà contare soltanto su Rovella, Guendouzi e Dele-Bashiru a centrocampo. Situazione ancora più drammatica in vista del campionato, perché Rovella sarà squalificato. Improbabile, invece, il recupero di Dia e Castrovilli per la doppia sfida.