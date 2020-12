Lazio, Muriqi diventa un caso: il kosovaro ancora out dai convocati

Che il rendimento di Vedat Muriqi alla Lazio non stia rispettando le altissime attese riposte nell’attaccante dal direttore sportivo Igli Tare appare palese. Il giocatore ex Fenerbahce non sta assicurando il rendimento che Inzaghi si sarebbe augurato, per colpe anche non sue. Infatti, il kosovaro prima è arrivato alla Lazio da infortunato saltando la preparazione estiva, poi ha trovato poco spazio soltanto da subentrato quando in Champions League si trattava per lo più di conservare risultati acquisiti, infine il nuovo stop che gli sta costando un mese di inattività. Da una settimana il nuovo centravanti biancoceleste era tornato a correre, svolgendo allenamenti differenziati, ma il suo nome non figura neppure nell’elenco dei convocati per Benevento. Possibile che possa rientrare nella lista per la sfida interna col Napoli, ma un calciatore che avrebbe dovuto incidere da settembre si rivedrà in campo con tutta probabilità soltanto nel 2021.