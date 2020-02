Lazio, Moggi: «I biancocelesti potrebbero vincere lo scudetto»

Lazio, Luciano Moggi, ex dirigente juventino, ha parlato a Juventus.eu della lotta scudetto tra i biancocelesti ed i bianconeri

Giornata dopo giornata, la lotta scudetto entra sempre di più nel vivo. La lazio è seconda in classifica ad un punto di distanza dalla Juventus e non vuole di certo mollare proprio ora. In merito a questa bellissima sfida, è intervenuto Luciano Moggi, che a Juventus.eu ha dichiarato:

«Fino a 5-6 giornate fa dicevamo che la Lazio sarebbe crollata e adesso, a distanza di mesi, ci troviamo a dire le stesse cose. Questo significa che la squadra è maturata tantissimo. Ha il miglior centravanti del campionato che è Immobile, due centrocampisti fortissimi come Luis Alberto e Leiva, ha Acerbi in difesa e ha ritrovato il Milinkovic di due anni fa. Oltre alla maturità, i biancocelesti hanno trovato molta continuità e questo potrebbe portarli alla vittoria finale”. Infine, Moggi non ha nascosto la sua ammirazione per Milinkovic. Un calciatore che porterebbe di corsa alla Juventus: “Preferisco Sergej a Pogba. Il serbo sembra essere tornato quello del primo anno, quando diede spettacolo. È giovane, può fare il centrocampista, il difensore e l’attaccante con lo stacco di testa che si ritrova. Credo sia un giocatore completo, adatto al calcio italiano e alla Juventus».