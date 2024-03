Rovella su Di Bello: «Mai vista una roba del genere» La polemica del centrocampista biancoceleste sull’arbitraggio

Si parlerà per molto tempo dell’arbitraggio di Di Bello in Lazio Milan, con 3 espulsioni costate ai biancocelesti la sconfitta per 1-0.

Sull’operato dell’arbitro si è espresso anche Nicolò Rovella, che in un post su Instagram, ha voluto esprimere tutto il suo dissenso: