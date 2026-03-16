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Lazio Milan con un Olimpico in festa, i milanisti non ci stanno e attaccano i laziali: «Sembra abbiano vinto la Champions»
Lazio Milan è stata una gara dalle mille emozioni, quella che predomina gli animi dei milanisti è sicuramente la rabbia. Ecco gli attacchi diretti ai laziali:
La Lazio batte 1-0 il Milan e gioisce insieme ai tifosi che sono tornati allo Stadio dopo quasi due mesi di assenza. I milanisti da parte loro non hanno affatto digerito la sconfitta e con questa anche l’entusiasmo dei laziali.
Nei giorni antecedenti alla partita se ne sono sentite di tutti i colori: «Servi degli interisti», «Lo fanno solo per l’Inter», «Ridicoli come il loro Presidente» e ora le polemiche non si fermano.
Lazio Milan, rossoneri furiosi dopo la sconfitta contro la squadra di Sarri. Attacchi diretti sui social
Sui social dal fischio finale si leggono frasi del tipo «Che si esultano, sembra abbiano vinto la Champions», «Sono noni e festeggiano» e ancora «Sembrava una finale».
I supporters rossoneri, acciecati forse dalla delusione, non sembrerebbero aver capito che dietro la gioia dell’Olimpico non c’è tanto il risultato, ma l’aver dimostrato alla società come il popolo biancoceleste possa fare la differenza
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