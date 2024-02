Lazio-Milan, i precedenti della sfida

Lazio-Milan, alla vigilia della partita contro i rossoneri questi sono i precedenti tra le due formazioni: i dettagli

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, questa sera va in scena il match tra Lazio-Milan con le due compagini a caccia di punti pesanti per un posto Champions. Il match che si disputa questa sera è il 190° tra le due compagini, con il bilancio che è il seguente: 40 vittorie per la Lazio, 64 pareggi e 85 vittorie per il Milan. Per quanto riguarda le reti realizzate è anche li in vantaggio la formazione rossonera ossia 304 a 223