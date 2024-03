Lazio Milan, ecco quante giornate di squalifica potrebbero scontare i biancocelesti: l’indiscrezione. Le ultime

Secondo quanto riporta Radiosei, la scelta finale del Giudice Sportivo sulla gara tra Lazio e Milan, potrebbe essere quella di far scontare a Pellegrini, Marusic e Guendouzi una sola giornata di squalifica per tutti e tre, che salteranno quindi solamente la prossima sfida in casa contro l’Udinese. Si attende comunica l’ufficialità della decisione del Giudice Sportivo.