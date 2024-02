Lazio-Milan: c’è un dato che fa paura a favore dei rossoneri. Occhio a quell’aspetto

C’è un dato che riguarda i rossoneri in questa stagione, che dovrebbe far spaventare i tifosi biancocelesti in vista di Lazio-Milan

Il Milan di Pioli ha ormai rinunciato alla rincorsa scudetto, ma rimane comunque una squadra tosta da dover affrontare.

Lo dimostra il dato riguardante i gol. In questa stagione infatti, i rossoneri non hanno segnato soltanto in 2 partite sulle 26 disputate finora. Un dato che dovrebbe far allarmare la difesa biancoceleste di Sarri.