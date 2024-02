Lazio-Milan, ci sarà o no Theo? La scelta definitiva di Pioli

Lazio-Milan, alla vigilia della gara con i biancocelesti Pioli ha sciolto gli ultimi dubbi e ha deciso riguardo la presenza del francese

Prima di affacciarsi alle sfide europee, Lazio-Milan domani si daranno battaglia per cercare di conquistarsi un posto per la prossima Champions League. Uno dei protagonisti sul quale può contare Pioli è Theo Hernandez, il quale ha recuperato in tempo ed è partito alla volta di Roma.

Il francese, secondo quanto viene riportato da Daniele Longo, ha smaltito la botta al piede ricevuta in allenamento che ha tenuto in apprensione i tifosi del Milan