Lazio, Mignogna interviene sullo scudetto del 1915 VIDEO

Per parlare dello scudetto del 1915 e della battaglia in corso tra Genoa e Lazio, Gian Luca Mignogna è intervenuto a Radio Radicale

Continua a tenere banco la questione tra Genoa e Lazio per lo scudetto del 1915, ad oggi attribuito solamente al Genoa, con i biancocelesti che, grazie al lavoro dell’avvocato Gian Luca Mignogna, attende con impazienza una sentenza sull’assegnazione ex aequo del titolo alle due società. Per chiarire lo stato attuale della situazione, l’avvocato Mignogna è intervenuto ai microfoni di Radio Radicale.