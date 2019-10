Lazio, Mauri: «Un cambio di modulo è possibile, non ideale. Atalanta? Credo che all’inizio…»

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sul momento della squadra di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri si è espresso sul momento della squadra di Inzaghi e sul match contro l’Atalanta di domani: «Nel corso degli anni sono stati ceduti attaccanti esterni, ormai da due stagioni la Lazio è costruita per giocare con il 3-5-2. Un cambio di modulo è possibile, ma non ideale. E’ giusto pensare che poi delle varianti possano essere trovate. Inzaghi negli anni ha dimostrato di essere duttile, l’ultimo cambiamento l’ha fatto spostando Luis Alberto a centrocampo per inserire Correa. Ora sta facendo fatica a fare un ulteriore passo in avanti per rendere la Lazio ancora più imprevedibile per gli avversari. Lazio-Atalanta? Credo che inizialmente i biancocelesti cercheranno di fare la partita, anche perché la squadra di Inzaghi per caratteristiche va meglio quando ha la palla. Poi bisognerà vedere che situazioni si creeranno durante la gara. Conterà molto anche l’apporto del pubblico, una gara del genere vive anche di queste situazioni».