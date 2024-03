Lazio, Matthaus sicuro: «Sarà un successo per il Bayern. Senza dubbio la rosa è tra le migliori d’Europa». Le parole dell’ex giocatore

Nella sua rubrica a SkySport DE, ha detto la sua Lothar Matthäus, che crede fermamente che la formazione di Tuchel possa passare il turno contro la Lazio di Sarri. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista.

PAROLE– «Sarà un successo sicuro per il Bayern. La squadra sa di cosa si tratta, basta che in campo ci siano i giocatori giusti nel giusto ruolo. Senza dubbio la rosa è tra le migliori d’Europa: quando leggo i nomi penso sempre che in Champions League sia la favorita ».